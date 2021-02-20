Basketbolda istediğimiz oldu: Teşekkürler Hollanda, merhaba finaller
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
Basketbolda final bileti Hollanda'dan geldi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
Milli takımımız akşam saatlerinde İsveç'i İstanbul'da 8 fayı farkla yenmişti.
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