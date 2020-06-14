Basketbolumuzun acı kaybı: Benjamin hayata veda etti

14 Haziran 2020 Pazar, 14:23

Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.

Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Iowa ünivesitesinden mezun olan McGilmer, Avrupa kariyerine Fransa'da başladı. Türkiye'de Yenişehir Meysu, Şekerspor, Galarasaray, Beşiktaş'ta oynadı ve daha sonra Türk vatandaşı oldu.



KARİYERİ



1976-77 GS

1977-78 Y. Meysu

1978-79 Y. Meysu

1980-81 BJK

1981-82 BJK

1982-83 BJK

1983-84 BJK

1986-87 Şekerspor

Kaynak:Basketdergisi.com

