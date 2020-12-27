Başkan Mansur Yavaş'tan çağrı

27 Aralık 2020 Pazar, 12:46

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından, pandemideden etkilenen yeme-içme sektörüne destek olmak için "Sipariş verelim" duyurusu yaptı. Yavaş, "İyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Bir esnafımıza bereket oluruz. İmkanı olan tüm hemşehrilerimi semt esnafından sipariş vermeye davet ediyorum. Yemeğinizi afiyetle yerken, işletmelerinin ayakta kalmasına katkı sağlayabilirsiniz" notuyla bir video paylaştı. Yavaş, videoda şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerim, pandemi döneminde ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden birisi de yeme ve içme sektörü oldu. Her gün haberlerde, esnafımızın zorlu günler yaşadığını takip ediyoruz. Bizler, iyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Gelin bu hafta sonu, evde ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile birlikte vakit geçirirken bir iyilik yapalım.

Gelin, dayanışma içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterelim. Bugünkü öğle ve akşam yemeklerimizi, imkanlar ölçüsünde, semtimizde bulunan kafe ve lokantalardan sipariş verelim. Yemeğimizi afiyetle yerken, her lokmamızda, kafe ve lokanta işleten kardeşlerimize de destek olalım. Bu zorlu süreci dayanışma ile aşacak, güzel günlere birlik ve beraberlik içinde ulaşacağız."