Başpehlivan Hakkı Aygün öldürüldü
Antalya’da başpehlivan Hakkı Aygün, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olaydan sonra gözaltına alındı.
Saldırı dün gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün’ü (25), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı
Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına aldı.
Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
2018'DE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Hakkı Aygün 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti
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