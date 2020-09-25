Başyazımız yankı yarattı
Gazetemizde dün yayımlanan “Atatürk’ü Anlamak ve Özümsemek” başlıklı başyazı büyük yankı yarattı.
Sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilen yazının özellikle “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Anadolu aydınlanmasının devrimci önderi Atatürk adı, kimi ‘entellerin takıntılarını’ tatmin etme alanı ve oyun sahası olmamalıdır” şeklindeki son cümlesi çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Son günlerde kamuoyunda yaratılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tartışmasına ilişkin dün gazetemizde yayımlanan “Atatürk’ü Anlamak ve Özümsemek” başlıklı başyazıya, özellikle eski ve yeni milletvekilleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan ve üyeleri, CHP teşkilatı, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri, büyük ilgi gösterdi.
Yazıdan bölümler paylaşan kullanıcılar, devam eden tartışmaya tepki gösterirken Cumhuriyet’in yayımladığı başyazının önemine vurgu yaptı ve destek verdi. Yazı aynı zamanda çok sayıda haber sitesinde de haberleştirildi. Çok sayıda köşe yazarı da yazıdan alıntılar yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı kullanıcılar yazıyı “Cumhuriyet’ten Atatürk manifestosu” yorumuyla paylaştı.
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