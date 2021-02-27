'Batı Balkanlar ve Türkiye Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri' başvuruları başladı
Avrupa Birliği desteğiyle Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenledikleri, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları 22 Şubat’ta başladı.
Batı Balkanlar ve Türkiye’den araştırmacı gazetecilik haberlerine yönelik yıllık olarak düzenlenen “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları 22 Şubat’ta başladı.
Avrupa Birliği desteğiyle Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenledikleri, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliği desteklemeyi amaçlayan ödülün başvuruları 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te sona erecek.
HANGİ KONULARLA BAŞVURU YAPILABİLİR?
Başvuru sahipleri 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, şu konularda yayımlanmış haberleriyle yarışmaya katılabilecek:
- İfade özgürlüğü
- Hukukun üstünlüğü
- Şeffaflık
- Gücün kötüye kullanılması
- Temel hakların ihlal edilmesi
- Yolsuzluk ve organize suç
Başvuru sahipleri, bireysel ya da grup olarak, resmi, azınlık veya uluslararası dillerde, Türk medyasında; basılı, çevrimiçi, radyo veya televizyon mecralarında yayınlanmış eserleriyle başvuru yapabilir.
Haberlerin 2020 takvim yılı içerisinde yayınlanmış olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen gazetecilerin, Gazeteciler Cemiyeti internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak; form ile birlikte, başvuru yaptıkları haberi elektronik ortamda (internet sitesi bağlantısı, gazetenin pdf dosyası veya taranmış görüntüsü) [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
ÖDÜLLER
Ödüller, halen yürütülmekte olan bölgesel Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün devamı niteliğinde olup, “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi” projesinin bir parçası olarak yürütülüyor. 2021 yılı için ayrılan toplam 10 bin Avroluk fonda, birinciye 5 bin Avro, ikinciye 3 bin Avro, üçüncüye ise 2 bin Avro verilecek.
Detaylı bilgi için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.
Başvuru süreci hakkında bilgi edinmek için https://gc-tr.org/ adresi ziyaret edilebilir.
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