Batman yeniden dönüyor

23 Haziran 2020 Salı, 10:43

İlk kez 1989 yılında Batman rolünü üstlenen ve ardından “Batman Dönüyor” adlı filmde bir kez daha yarasa adam kostümünü giyen Michael Keaton’ın yakında çekimlerine başlanacak DC filmi “The Flash”de aynı rolü bir kez daha üstlenmesi söz konusu.

E! News’un haberine göre Warner Bros. tarafından çekilecek filmle ilgili Michael Keaton’a bir teklif götürülmüş ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok.

Hollywood Reporter’ın haberine göreyse Michael Keaton eğer teklifi kabul ederse sadece “The Flash”de değil, DC uyarlaması bir seri filmde rol alacak.



“The Flash”de başrolü, yani Barry Allen rolünü genç oyuncu Ezra Miller üstlenecek.





