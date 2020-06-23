Batman yeniden dönüyor
Tim Burton’ın yönettiği “Batman” filmlerinde Bruce Wayne’i canlandıran Michael Keaton bir kez daha aynı rolü üstlenebilir.
İlk kez 1989 yılında Batman rolünü üstlenen ve ardından “Batman Dönüyor” adlı filmde bir kez daha yarasa adam kostümünü giyen Michael Keaton’ın yakında çekimlerine başlanacak DC filmi “The Flash”de aynı rolü bir kez daha üstlenmesi söz konusu.
E! News’un haberine göre Warner Bros. tarafından çekilecek filmle ilgili Michael Keaton’a bir teklif götürülmüş ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok.
Hollywood Reporter’ın haberine göreyse Michael Keaton eğer teklifi kabul ederse sadece “The Flash”de değil, DC uyarlaması bir seri filmde rol alacak.
“The Flash”de başrolü, yani Barry Allen rolünü genç oyuncu Ezra Miller üstlenecek.
Video Haberler
- Maske uyarısı yaptı, hakarete uğrayıp minibüsten atıldı
- Riva'da görüntülendi! Kumsala oldukça yaklaştı
- 'Trump' Mersin'de ortaya çıktı
- Sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi
- Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldık
- CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı