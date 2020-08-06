Batman’da uzman çavuşun 17 yaşındaki çocuğa cinsel saldırısı haberine soruşturma

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:35

Uzman çavuş M.O'nun cinsel saldırısının ardından kadın ikamet ettiği Batman'da 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulundu. Tecavüzün Adli Tıp raporuyla belgelenmesi üzerine 17 Temmuz’da gözaltına alınan M.O, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tecavüze maruz kalan kadın Batman’da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini sürdürürken, yaşananlara ilişkin haberlerin Batman’ın haftalık yerel gazetesi Jiyan Haber’in internet sitesinde yayınlanması soruşturma konusu oldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haberleri yayınlayan Jiyan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "halkı kin ve düşmanlığa veya aşağılama" fiilini düzenleyen 216’ncı maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

“Batman’da uzman çavuşun bir kadına tecavüz edip 20 gün alıkoyduğu ortaya çıktı!”, “Batman’da çocuğa tecavüz eden uzman çavuş gözaltına alındı”, “Batman’da cinsel saldırıya uğrayan genç kadının intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü” başlıklı haberleri yayınlamakla suçlanan Yayla, 4 Ağustos’ta Batman İl Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

"DİĞER GAZETELER GİBİ BİZİ DE HİZAYA GETİRMEK İSTİYORLAR"

Batman'da 24 gazetenin olduğunu kendilerinin ise 25'inci gazete olduklarını belirten Yayla, "İlk defa resmi bir soruşturmaya maruz kaldık. Batman'da yeni bir gazeteyiz, daha önce sahada çalışan muhabirlerimiz darp da edildi, muhabirlerimiz ve yazarlarımız gözaltına alındı. Diğer gazeteler gibi bizi de hizaya getirmek istiyorlar. Ama biz doğru bildiğimizi yazmaktan vazgeçmeyiz" diye konuştu.

Yayla, haberi neden yaptığı sorusuna ise şöyle cevap verdi “Genç bir kadının ölümle pençeleştiği dakikalarda emniyetin haberciler ile uğraşması ve onları ifadeye çağırması doğru değil.

Bu haberi ilk sizin yaptığınızı biliyorduk dediler. Oysaki bu haberi ilk yapmayı bir gazeteci olarak elbette biz de isterdik ama bu haberi ilk biz yapmadık. Haberi ilk Mezopotamya Ajansı yaptı, sonra Jinnews yaptı. Biz ise haberi onlardan aldığımızı söyledik. Onun dışında İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi, Batman Barosu ve Siirt Barosunun açıklamalarını yayınladık. Bunları yazmak nasıl halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oluyor" diye sordu.

"BUNLAR YAZILMALI Kİ CEZASIZLIK OLMASIN"

İfadeye çağrılmasını gerçeklerin önünü üstünü çabası olarak değerlendiren Yayla, "Şunu bir kez daha söylemek gerekiyor. Öncelikle genç bir kadın yaşamına son vermek istemiş. Ve bunun duyurulması gerekir. Bunlar yazılmalı ki cezasızlık olmasın. Önemli olan bugün genç kadının ayağa kalkmasıdır. Biz gazeteciler ise önceliğimiz kamuoyunu ilgilendiren konuları tüm şeffaflığı ile yazmalıyız. Yazılmalı ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Biz ifadeye çağrıldık, ifade verdik, bunlar önemli değil. Peki tecavüzcü neden dışarıda bunun sorulması gerekmez mi" dedi.

Kaynak: Evrensel