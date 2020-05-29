Bavul’un haziran sayısında Ezhel var
Bavul Dergi haziran sayısı, rap sanatçısı Ezhel dosyasıyla okurlarına merhaba diyor. Pandemi sebebiyle nisan ve mayıs aylarında e-dergi formatında ücretsiz yayımlanan dergi haziran sayısı itibariyle bu hafta sonu raflardaki yerini alıyor.
Ezhel posteri hediyeli dergide sanatçı, Burak Abatay’ın sorularını yanıtladı. Melis Danişmend, Kaan Sezyum, Tuba Dal ve Ayşegül Öneren’in Ezhel değerlendirmeleri ve Back On Stage tarafından hazırlanan Ezhel hakkında bilmeniz gerekenler köşesi de derginin haziran sayısında okurları bekliyor.
Derginin haziran sayısında Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Emre Kongar, Haydar Ergülen, Nejat İşler ve Jehan Barbur da dahil olmak üzere pek çok kişi yazılarıyla katkı sundu. Derginin kapak çizimi ise Ethem Onur Bilgiç imzası taşıyor.
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