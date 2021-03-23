Bayern Münih'in yıldızı Choupo Moting yanlış mail yüzünden milli takımdan oldu

Kamerun Futbol Federasyonu, Bayern Munih’de forma giyen Eric Maxim Choupo Moting’e gönderilmesi gerek milli takım davet mailini yanlış adrese gönderdiği için Moting, Kamerun’un Yeşil Burun ve Ruanda maçlarında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 15:26
Bayern Münih'in yıldızı Choupo Moting yanlış mail yüzünden milli takımdan oldu
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Bild’de yer alan haberde, Kamerun Futbol Federasyonu’nda yaşanan idari bir hatadan dolayı Choupo Moting’in milli takıma katılamadığı belirtildi.

Moting’in babası ve menajerliğini yapan Camille, ülkesinde yayın yapan Naja TV’ye yaptığı açıklamada, “Federasyonla neler olup bittiği hakkında konuşabilmek için iletişime geçtim. Bayern ile konuştuğumda ise milli takım daveti almadıklarını söylediler. Anladığım kadarıyla yanlış e-posta adresine mail gitmiş. Bu kesinlikle bir profesyonellik eksikliği. Davetiye gönderirken, doğru adrese gönderdiğinizden emin olmak zorundasınız.” ifadelerini kullandı.

KAMERUN LİDER

Choupo Moting’den yoksun bir şekilde Afrika Uluslar Kupası maçlarına çıkacak Kamerun, F Grubu’nda 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kamerun cuma günü deplasmanda Yeşil Burun ile gelecek hafta salı günü ise evinde Ruanda ile karşı karşıya gelecek.


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