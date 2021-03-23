Ünlü model açıkladı: Sporcuyu baştan çıkarmam için para verildi

23 Mart 2021 Salı, 15:06

Sırp model Natalija Scekic, 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.

Scekic, para karşılığında Djokovic'i baştan çıkarma teklifi geldiğinde bunun bir kamera şarkısı olduğunu sandığını ama teklifi getirenlerin gayet ciddi olduğunu anlattı.

Sırp basınına açıklamalarda bulunan Scekic, iş görüşmesi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiğini sanarken bunun bir oyun olduğunu fark ettiğini ve kendisine bu teklifin yapıldığını anlattı."Biri benimle iletişime geçti. Kendisini Londra'dan tanıyordum, düzgün biri olduğunu düşünüyordum. Ortaya koyduğu işleri biliyordum. Benle görüşmek istediğinde iş için olduğunu sandım" diyen Scekic, "Ama konuşma ilerledikçe konunun benim hayatımla ilgili olmadığını anladım" diye devam etti.



Bu kişinin kendisinden Djokovic'i baştan çıkarıp görüntülerini şantaj için kullanılmak üzere kaydetmesini istediğini söyleyen Sırp model, bir kamera şakasının içinde olduğunu sandığını ama durumun öyle olmadığını aktardı:



"Bunun karşılığında 60 bin euro alabileceğimi ve istediğim herhangi bir yere seyahat edebileceğimi söyledi. Güldüm, 'Şaka yaptım' demesini bekledim ama adam ciddiydi. Çok incinmiş ve aşağılanmış hissettim. Aklımdan ona vurmak, yüzüne su fırlatmak geçti ama kendimi tuttum çünkü etrafta bir sürü insan vardı. Eşyalarımı toplayıp oradan ayrıldım. Umarım bu istediğini yapacak başka bir kız bulmamıştır çünkü bu Novak'a büyük bir ayıp olur. O bizim en iyi elçimiz, örnek alınası bir insan, aile babası."

Djokovic'in boşanmanın eşiğinde olduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmiş ama Djokovic "Basını takip etmiyorum. İnsanların aşkımızı okumaktansa boşandığımızı okumaya daha meraklı olduğunu anlıyorum ama bu ne Jelena'yı ne de beni etkiliyor çünkü birbirimizi seviyoruz" diyerek yanıt vermişti.

Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.



