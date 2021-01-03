Bayern Münihli Alaba Real Madrid yolcusu
Marca’da yer alan haberde, sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek David Alaba’nın Real Madrid’e yakın olduğu ifade edildi.
Bayern Munih ile sözleşmesi sezon son bitecek David Alaba’nın Real Madrid ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Marca’da yer alan haberde, sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek David Alaba’nın Real Madrid’e yakın olduğu ifade edildi. Alaba ile ilgilenen kulüpler arasında Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Chelsea’nin olduğu belirtilirken Alaba’nın tercihini Real Madrid’den yana kullanacağı kaydedildi. 2009’dan bu yana Bayern Munih forması giyen Avusturyalı oyuncu, Bayern’in sezon başındaki ve yıl sonunda yaptığı yeni sözleşme tekliflerini reddetmişti. Leroy Sane’nin Manchester City’den Bayern Munih’e transferinde City, Alaba’yı takas yoluyla takıma katmak istese de Bayern bu teklif reddetmişti.
Bayern Munih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummennigge Alaba’nın sözleşme durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisiyle birçok görüşme yaptık. Konuştuğumuz şey sadece sözleşmeyi uzatmaktı. Ekim ayında bir görüşme daha yaptık. Teklifimiz yine kabul edilmedi ve görüşmelerden çekilmeye karar verdik. Ekim’den sonra da birkaç sohbetimiz daha oldu ama ciddi değildi. Babası ve menajeri ile ilgili çabalamamıza rağmen onları ikna edemedik. Bu nedenle sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.
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