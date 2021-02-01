Bayraklı Belediyesi'nde en düşük ücret 5 bin 200 TL oldu

01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:18

Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şubesi temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye hizmet binası önünde büyük coşku içinde gerçekleşen törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra, Disk Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu İş Sözleşme Başkanı Çetin Çalışkan, Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, CHP Parti Meclis Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri; Ednan Arslan, Atila Sertel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Disk Genel İş Sendikası şube başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileriyle belediye personelleri katıldı.1270 çalışanı kapsayan sözleşmede en düşük maaş, ikramiyelerle birlikte 5 bin 200 TL olarak belirlendi.

"YAPILAMAZ DENİYORDU, YAPILABİLDİĞİNİ GÖSTERDİK"

Belediye çalışanlarının yoğun alkışları ve sloganlar eşliğinde DİSK atkısıyla konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz bir mucize yaratmıyoruz, yaptığımız tek iş ortak akıl çevresinde masaya oturuyoruz. Bunun dışında zihnimizin arkasında başka bir şey yok. Büyükşehirle kamuyla, muhtarlarla, küsmüş bir yönetim yerine tamamını içine alan bir belediye arzuladık. Bunu da başardık. Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı’ya 140 milyon TL yatırım yaptı. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir kentin sorunlarını doğru tespit etmek için önce kadrolarınız olacak. Biz göreve geldiğimizde bunun için çalıştık. Bizim başkan yardımcısı, müdür değişikliklerimizin altında yatan tek neden de budur. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olarak algılansın istiyoruz.

Bine yakın çalışan arkadaşımız tek yerden sözleşme yapacağına yedi müdürlük ayrı ayrı sözleşme yapıyordu. İlk işimiz bütün personelimizin sözleşmelerini insan kaynaklarına bağlamak oldu ve geldiğimiz günden itibaren bunun üzerinde çalıştık. 17 farklı maaş 60 statü vardı. En ağır işi yapan arkadaşlarımız en kötü ücretleri alarak çalışıyorlardı. Temizlik işçilerimize utanarak söylüyorum arıtma suyu, tuvalet kağıdı verilmemiş. Bu arkadaşlarımız belediyenin asıl çalışanları… Önceliğimiz onlar olmalı. Başarılamaz, yapılamaz deniliyordu ama yapıldığını herkese gösterdik. Bu sözleşmeyle birlikte herkes eşit işe eşit ücret alacak. Esnek çalışma saatlerinin tamamını kaldırdık" diye konuştu.

Sandal, “Asgari ücret üzerinden yapılan uçurumu büyüten sistemin yerine yeni yevmiye sistemine geçtik. Terfi komisyonu kurduk. Disiplin kurulu bizim olmazsa olmazımızdı. Bazıları bunu belediye başkanın elinde bir silah olarak görüyordu. Ama biz şimdiye kadar hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadık. Geçmiş dönemlerde bir şekilde toplanamayan disiplin kurulunun toplanmasıyla ilgili bazı maddeleri yürürlüğe koyduk. Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı, vizyon projemiz doğrultusunda çocuk yardımlarımızı yüzde 100, öğrenim yardımlarını yüzde 450 artırdık. 10 yevmiyeden 75 yevmiyeye çıkardık. Bugünden itibaren Bayraklı Belediyesi’nin en düşük maaşı 5 bin 200 TL oldu. Nereden veriyoruz bu parayı? İşçinin alın terini vererek, belediye hizmetlerinde aksaklık olmaz. Bayraklı’nın gücü dinamiği buna yeter. 10 yılda yapılanın iki katı iş yaptık. Pandemi süreci ve deprem felaketinde de çalışmalarımızı aksatmadık. Vatandaşın bize emanet ettiği bütçeyi, çalmadan çırpmadan yönetme meselesidir bu. İnanıyorum ki, hedefimiz olan bütün projeleri yerine getireceğiz. Mutlu çocuklarımız, umutlu gençlerimiz, huzurlu vatandaşlarımız olacak. Diğer ilçelere model olan bir Bayraklı inşa edeceğiz. Bu konuda da elimizden ne geliyorsa var gücümüzle hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben de sizlerden bir şey istiyorum… Güzel, eşit ve adil bir dünya için etnik, siyasi veya dini hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden faşizme karşı omuz omuza durun." Bunun üzerine belediye personelleri alkışlar ve hep bir ağızdan slogan atarak Sandal'a destek verdi.

"DEMOKRASİ, İŞÇİNİN EKMEĞİDİR"

DiSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, “Acıyı da mutluluğu da her beraber yaşamak, böyle bir şey, depremi en fazla hisseden Bayraklı halkına geçmiş olsun. Birçok zorluğun üzerine bir de pandemi ve deprem geldi. Ekonomik olarak etkileniyoruz. İnsanca yaşam talebimiz var. Burada mutlulukla izliyorum, emek dostu olmak böyle bir şey. Bu güzel günün bir parçası olmak çok güzel. Ülkede umutsuzluk ve tükenmişlik havası var ancak biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Durum ortadayken, şartlarını zorlayarak, toplu iş sözleşmesinde böyle artış getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal başkanımıza teşekkür ediyorum. Asgari ücret açıklandı, tabi ki açıklanan miktarı asla kabul etmiyoruz. Bayraklı’da adeta en düşük asgari ücret 5 bin 200 olarak belirleyen belediye başkanını alkışlıyorum. Sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ SÖZLEŞMELERDEN BİRİ"

İmzalanan sözleşmenin Türkiye'de örnek olduğunu belirten Disk Genel iş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, “Açlık sınırında çalışan arkadaşlarımız vardı. Sözleşme için görüşmeye başladığımızda 2 bin 800 TL maaş alan arkadaşlarımız vardı. En ağır işleri yapan arkadaşların bütün varlıkları 3300 TL’ydi. Sözleşmemizle ile bu baştan sona değişti. Bu sözleşmede başta Bayraklı Belediyesi olmak üzere herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Planladığımızla masaya oturduğumuzda çok farklı sorunlar vardı. Burada 5 farklı şoför maaşı vardı. 19 farklı prim vardı bunu 8-9’a indirdik. Kimsenin hak kaybına uğramadığı bir sözleşme oldu. Buradaki en büyük hedefimiz maaş farkını minimize etmekti. Yüksek alan arkadaşlarla az maaş alan arkadaşların zam oranlarıyla dengeledik. Eksikliklerimiz tabiki olabilir. Ama bugüne kadar yapılmış en iyi sözleşmelerden biridir ve önümüzdeki süreçte daha da iyi olacaktır. Bayraklı Belediyesi hepimizin. Biz en iyi hizmeti vereceğiz. Ekmeğimize, işimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sözleşmenin imzaları atılarak, atkılar aracılığıyla davul ve zurna eşliğinde halay çekildi.

SÖZLEŞMEDE NELER YER ALIYOR?

Yeni sözleşmeyle birlikte Bayraklı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 200 TL olarak belirlendi. 7 farklı müdürlük tarafından yapılan hizmet alımı işi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde toplanarak liyakat temelli, adaletli şekilde hizmet alımı yapılabilmesi sağlandı. 17 farklı ücret, 67 farklı ünvanda tanımlanan personel politikasında değişikliğe gidilerek, eşit işe eşit ücret sistemi getirildi. Aynı işi yapan personellerin aynı ücreti alması önündeki hukuki engel kaldırılarak, aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret farkı sorunu da düzeltildi. İşçi ücretlerinde, asgari ücret üzerinden hesaplanan yüzdelik dilim sisteminden yevmiye usulü ücret sistemine geçildi. Buna göre düşük ücret alan ile yüksek alan çalışanlar arasındaki makasın açılması engellenerek denge sağlandı. Terfi komisyonu kuruldu. Disiplin kurulu ile ödül ve ceza dengesini mevcut mevzuat hükümlerine bağlı olarak, emeği ve emekçiyi koruyan adaletli bir sisteme kavuşturuldu. Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı, vizyon projesi kapsamında çocuk yardımları yüzde 100, öğrenim yardımları yüzde 450 artırıldı. İşçilerin daha önceden aldığı 10 yevmiye hakları da 75 yevmiyeye çıkarıldı.