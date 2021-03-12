Bayraklı'da başarılı sporcular ödüllendirildi
İzmir'de Bayraklı Belediyesi, Aerobik Jimnastik İzmir İl Yarışması’na ev sahipliği yaptı. İzmir ve çevresinden 67 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler ödüllerini Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elinden aldı.
Başkan Sandal, “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyon projemizle dünya çocukları ve gençleri Bayraklı'da buluşacak. Bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Sporcularımızın her zaman yanında olacağız” dedi.
Başkan Sandal, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz Dünya Çocuk Ve Gençlik Kenti Bayraklı projemizi kültürel ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, 19 Mayıs ve 23 Nisan’ı referans alarak Bayraklı'yı marka bir kent yapmak için tasarladık ve bu süreç içinde temellerini atacağız. Bundan sonra da dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar, Bayraklı'da buluşacak. Hayallerini, umutlarını, projelerini, geleceğe dair beklentilerini söyleyecekler. Bayraklı'da dünya çocukları ve gençleriyle birlikte bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Bu nedenle bugün böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.
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