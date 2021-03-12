Bayraklı'da başarılı sporcular ödüllendirildi

12 Mart 2021 Cuma, 07:00

Başkan Sandal, “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyon projemizle dünya çocukları ve gençleri Bayraklı'da buluşacak. Bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Sporcularımızın her zaman yanında olacağız” dedi.



Başkan Sandal, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz Dünya Çocuk Ve Gençlik Kenti Bayraklı projemizi kültürel ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, 19 Mayıs ve 23 Nisan’ı referans alarak Bayraklı'yı marka bir kent yapmak için tasarladık ve bu süreç içinde temellerini atacağız. Bundan sonra da dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklar, Bayraklı'da buluşacak. Hayallerini, umutlarını, projelerini, geleceğe dair beklentilerini söyleyecekler. Bayraklı'da dünya çocukları ve gençleriyle birlikte bilim, kültür, sanat, spor festivalleri düzenleyeceğiz. Bu nedenle bugün böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.