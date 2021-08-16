Bayraktar: 'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 52'ye çıktı'

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:30

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan zarar gören il sayısının haziran ayında 52’ye çıktığını, kuraklık desteklemelerinin ödenmesinde de belirsizlik yaşandığını söyledi. Uluslararası kuruluşların bu yılın son 50 yılın en kurak ayları olarak açıkladığını belirtti. Sel ve heyelan nedeniyle Karadeniz Bölgesi’ndeki çay üreticilerinin de büyük zarar gördüğünü ifade eden Bayraktar, üreticilerin zararlarının karşılanması, nakdi destek ödemesinin yapılması gerektiğini söyledi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, sel felaketi, çay, süt, kuraklık ve Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel nedeniyle çay üreticilerinin zarara uğradığını ifade etti.

Bayraktar, yaş çayın hasat edildikten sonra bekletilme süresinin az olması ve ÇAYKUR’un alım kapasitesinin sınırlı olması gibi nedenlerle üreticiler ürünlerinin önemli bir kısmını da özel sektöre sattığını belirtti. Bölgede yaş çay alımlarının yüzde 53,3’ü ÇAYKUR, yüzde 46,7’si özel sektör tarafından yapıldığı; özel sektörün açıklanan fiyatın altında alım yaparak üreticileri mağdur ettiğini söyledi. Bayraktar, özel sektörün üreticilere para yerine kuru çay vermeyi teklif ederek, kuru çayı da piyasa satış fiyatından üreticiye satmaya çalıştığını belirtti.

Çay alımı ve pazarlama konusunda üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümünü Çay Kanunu’nun çıkarılmasından geçtiğini belirten Bayraktar, “Çay Kanunu taslak çalışmaları Ziraat Odalarımızın da içinde olduğu tüm ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları ile tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmiştir” dedi.

“ÇİĞ SÜT FİYATLARI HAYVANLARI KESİME GÖTÜRÜYOR”

2021 yılı süt primlerinin üreticilere henüz ödenmediğini de hatırlatan Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının önümüzdeki dönem için de bu şekilde uygulanmaya devam ettiği takdirde hayvanların kesime gideceğini, yeni bir krizin kaçınılmaz olacağını söyledi.

Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi’nin süt fiyatını en son 3 lira 20 kuruş olarak sabitlemesi nedeniyle üreticilerin, bir kilo sütle bir kilo yem bile alamadığını söyledi. Bayraktar, mevcut yem fiyatlarına göre olması gereken çiğ süt fiyatının 4 lira 57 kuruş olduğunu söyledi.

“KURAKLIK ÖDEMELERİNDE BELİRSİZLİK”

Kuraklıktan zarar gören il sayısının haziran ayında 52’ye çıktığını söyledi. Hububat ve baklagilin kuraklıktan en fazla etkilenen ürün olduğunu ifade eden Bayraktar, “Arpa, buğday ve kırmızı mercimekte önemli üretim kayıpları olmuştur” dedi.

Bayraktar, kuraklık desteklemelerinin ödenmesinde de belirsizlik yaşandığını, “Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de kuraklık konusunda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar bu yıl ülkemizde son 50 yılın en kurak aylarının yaşandığını açıkladı” dedi.

“ELEKTRİK KESİNTİLERİNDEN DOĞAN ZARARI KİM KARŞILAYACAK”

Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintileri konusuna da değinen Bayraktar, “Yapılan bu kesintilerden ürün kaybına uğrayacak üreticilerin zararlarını kim karşılayacak?” diye sordu.