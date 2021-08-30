Bayraktar'ın "Evi terk et" dediği Soylu'nun akrabası
Gazeteci, yazar Barış Pehlivan, son dönemde adı sık sık gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıya yer verdi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” adlı programda konuşan Pehlivan, son dönemde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı eleştirilerle gündem olan Bayraktar ile ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti.
Pehlivan, 17-25 Aralık soruşturmalarında konuşması ortaya çıkan Bayraktar’ın, “Evi terk et” dediği kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu olduğunu söyledi. Pehlivan, “Erdoğan Bayraktar'ın operasyon anında 'Evi terk et' dediği kişi, danışmanı Sadık Soylu’dur. Erdoğan Bayraktar ile Süleyman Soylu’nun Sadık Soylu üzerinden yakınlığı vardı” dedi.
PEKER VİDEOLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KİPTAŞ'ta, Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ Başkanlığı döneminde de TOKİ'de danışman olarak görev yapan Sadık Soylu, Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine başlaması üzerine kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere bakanlıkta danışman olarak görevlendirilmişti.
Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Sadık Soylu'nun "özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan’a kaçırmak için planlar yaptığını" öne sürmüştü.
Peker, Sadık Soylu’nun “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı da yönettiğini” iddia etmiş şöyle konuşmuştu:
“Senin akraban var ya Ankara'da, Sadık Soylu. Bir iş merkezi var yine Ankara'da Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada, tüm işadamları orda. Murat Kurum mu yönetiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Sadık Soylu mu? Bir de Erdal Kayapınar var, bakanlığın mekansal planlama genel müdürü. Bu adamla ilgili FETÖ soruşturması varmış, o nasıl kapandı. Soruşturma kapandı? Sayın savcılar siz delil mi istiyorsunuz, kameralar var, bu Sadık Soylu'nun resmi bir unvanı yok, devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi... Neden işadamları ile devletin görevlileri orda. Sayın savcı bir yazı yazacaksın, HTS kayıtları gelsin diye, hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor, hangileri arıyor. Ben iddia ediyorum, Murat Kurum'u o kadar aramıyorlardır.”
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