Eski AKP’li bakan Bayraktar'dan çarpıcı açıklamalar

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:02

AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP’ye sert sözlerle yüklenen Bayraktar, parti içerisinde yağcılık devrinin bittiğini ve şebeklik devrinin başladığını ifade etti.

“TAPELER A’DAN Z’YE DOĞRUDUR”

Daha öncelerde “Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler ,çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi…" açıklamasıyla gündeme gelen Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili de konuştu.

Bayraktar, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” dedi. Bayraktar devamında, “Bizi 17-25 Aralık operasyonu içinde bulunduk, oradaki operasyonda bize de dosya yaptılar, benim dosyam var. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım, ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim.” diye konuştu.

“REİS BENİ HIRSIZ ÇUVALININ İÇİNE KOYDU VE ATTI”

Gazeteci Altan Sancar’a konuşan Bayraktar AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kırgın olduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşmeyi bıraktığını söyleyen Bayraktar, “Ben görüştüm, bir buçuk senedir görüşmüyorum. Baktım, artık görüşmenin bir faydası yok. Yoksa oradan beni attıktan sonra ilişkimi koparmadım. Benim yine liderimdir. Ama beni çağırmasını da istemem, görev de istemem. Ama ben dua ediyorum ona, Allah yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a sert sözlerle yüklenen Bayraktar, “Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı.” diye konuştu.