Eski bakan Erdoğan Bayraktar'dan bir 'ayar' daha
17-25 Aralık operasyonu sonrası görevinden istifa eden Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP saflarındaki tartışmalara gönderme olarak yorumlanan paylaşımlarda bulundu.
17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan dikkat çeken mesajlar geldi.
Twitter hesabından yaptığı sözkonusu ilk paylaşımına gülme ikonuyla başlaması dikkat çeken Bayraktar, “İlahi nizamda bir erdem olan sorgulamadan kayıtsız şartsız iman etme ilkesini beşeri sistemlerde de uygulamaya kalkarsanız sonuç hiç verimli olmaz. Hiçbir şeyi sorgulamayanlardan oluşan toplumlar sürekli kandırılmaya mahkumdur” dedi.
Bayraktar ikinci paylaşımında ise “Tavassutla iş yapmanın birçok mahsurları var... Referanslara ve de verilere bakılmalı. Nasıl iş yapabilirim, nasıl faydalı olurum diye mücadele edenler varken; Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi...” diye yazdı.
Bayraktar’ın, 30 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımındaki “Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi...” ifadelerini tekrarlaması da dikkatleri çekti.
Bayraktar’ın söz konusu paylaşımları AKP içindeki tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı.
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