Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bayram Bektaş'ın, A Milli Takım Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bayram Bektaş'ın, A Milli Takım Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takımda da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Önce mevcut anayasaya uy
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
- İzmir'de sert müdahale
Video Haberler
- Kayıp TIP öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
- İstanbul trafiğinde rezaletin görüntüleri!
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Önce mevcut anayasaya uy
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
- İzmir'de sert müdahale