Bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:12





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Mübarek günlerde bile kan akıtmaktan çekinmeyen teröristler mevlam kahretsin diyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir."

"3-5 BELEDİYE BAŞKANLIĞI..."

"Samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 belediye başkanlığı için düştüğü zelil hali ibretle takip ediyoruz. Tüm proje partilerinin düşeceği durum eninde sonunda budur. İnsanımız inancına hayatlarının merkezlerine yerleştirdikleri halde, ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları ortaya çıkıyor. Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaktır."

"MASKE, MESAFE, TEMİZLİK ÜÇLÜSÜ"

"Bu hafta Kabine toplantımızın en önemli konusu korona salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Salgınla mücadelemiz başarı ile sürüyor. Ancak bizim sadece salgının üzerinden gelmemiz yetmiyor. Tamamen ortadan kalkması tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Evimizden çıkıp girene kadar maske takmayı alışkanlık haline getireceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Dezanfektan ürünlerini sıkça kullanacağız. Maske, mesafe, temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmezi olacaktır."

"Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük seviyededir. Sağlık alt yapımızı daha güçlediriyoruz. Başakşehir'deki şehir hastanesini perşembe günü açıyoruz. Hastanenin ismini Çamsakura koyuyoruz. Çam bizi temsil etsin, sakura da Japonya'yı temsil etsin. Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde hem teşhis tedavi konusunda bilgi birikime sahip olduk. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki hastaneler tamamlanmak üzere artık koronavirüs ve ya benzere salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız."

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

23-24-25-26 Mayıs Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilimizde uygulanacak.

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

15 İLDE SEYHAT YASAĞI 15 GÜN UZATILDI

-15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

"60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır."

CAMİLER İBATEDE AÇILIYOR

"29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz."

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır."

KREŞLER VE BAKIMEVLERİ

"Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecektir."

"Yarın ülkemizin abide eserlerinden Ilısu Barajı’nın ilk tribünün devreye alınma törenini yapacağız."

"Çarşamba günü adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız."

"Bayramdan sonra inşallah DSİ’nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışını yapacağız."

"Siyasi ve ekonomik iklimini nasıl kendimize değerlendireceğimizle ilgili planları şimdiden yapmaya başladık."

"Haziran ayında normalleşme takvimiyle birlikte her alanda eskisinden çok daha büyük atılımlara gireceğiz."

"Tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıları, kurulan tuzakları, oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz."

65 YAŞ ÜSTÜ 24'ÜNDE SOKAĞA ÇIKABİLECEK

"24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir"

"Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik."

"Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgi asla merhametimiz olmayacaktır."

İSTİKLAL MARŞI YAYINI

"Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır."

KARS'TA ŞEHİT

"Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."