'Bayramın bilançosu 15 gün sonra ortaya çıkacak'

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:02

Kurban Bayramı'nda bayramlaşma, kurban kesimi ve tatilde kurallara uyumunun istenen düzeyde olmadığını belirten İlhan, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca tarafından kurban kesim alanlarında, bayram ziyaretlerinde, cemaatle kılınan namazlarda bazı tedbir kararları açıklanmıştı. Bugün bayramın son günü ve uyuma baktığımızda maalesef istenilen düzeyde olmadığını düşünüyorum" dedi.

İlhan "Cemaatle kılınan namazlarda vatandaşlar uyum içindeyken, zaman zaman kurban kesim yerlerinde pazarlıklarda ya da hayvan seçimi sırasında istemediğimiz görüntülerle karşılaşabildik" diye konuştu.

ÖZELLİKLE HALK PLAJLARI

Bayram boyunca havanın yurt genelinde sıcak olmasıyla, büyük kentlere yakın plajlar başta olmak üzere, sahiller doluydu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "En büyük sıkıntı ise maalesef, meydanlar ve özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşım araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlal edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu gördük" dedi.

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vapur, tramvay gibi toplu taşım araçlarında kuralları ihlal eden çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük. Keza yine kalabalık bayram ziyaretleri görüntüleri ile karşılaşıldı. Bunlar, önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır."