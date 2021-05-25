Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde korkutan yangın!

25 Mayıs 2021 Salı, 14:59

Bayrampaşa'daki halde öğle saatlerinde depo bölümdeki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın halde bulunan bir depoda çıktı. İçeride çok sayıda palet ve plastik kasanın bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda depoda bulunan sebze ve meyvelerle plastik kasalar zarar gördü.

Haldeki kamyon şoförü, "Birden ufak bir patlama sesi geldi.Ssonra koşarak geldik baktık. Plastik kasalar yanıyordu, zaten yanıcı bir madde. Bir anda parladı. Genelde dükkanda yatan çalışan kişiler oluyordu ama burada kimse yokmuş" diye konuştu.