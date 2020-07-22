Bayrampaşa'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı
Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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