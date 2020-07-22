Bayrampaşa'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

iha
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:22
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Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.




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