Bayrampaşa'da otogarda yangın
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çarşı bölümünde bulunan bir kebapçıda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ocak kısmında başlayan yangın büyüyerek bacaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Olayı gören otogar bir esnafı "Bacadan çıktı galiba. Yaralı yok. Maddi hasarlı bir yangın. Hemen itfaiye polis geldi zaten" diye konuştu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı