Bayrampaşa'da silahlı kavga

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:31

Olay, Terazidere Mahallesi’nde bulunan Terazidere Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup sosyal tesisler içerisinde bir süre sohbet ettikten sonra taraflardan biri belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 2 kişiye kurşun isabet etti. Yaralılardan birinin olayla ilgisi olmadığı öğrenildi. Silahlı saldırı gerçekleştiren kişiler olay yerinden uzaklaşırken havaya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlardan biri yakalanarak emniyete götürüldü. Çay içtiği sırada ateş sesleri duyduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bir baktım. Ateş ediyorlar. 2 kişi yaralandı. Ateş edenler kaçtı. Yaralının kurşun ayağına geldi” dedi.