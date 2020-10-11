"Bazı din görevlileri, 3 bin dolara 'Peygamberin soyundandır' belgesi düzenliyor"
Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, 'Seyitlik' üzerine yapılan ticareti ele aldı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde bazı din görevlilerinin 3 bin 5 bin dolara ‘Peygamberin soyundan geldiği’ iddiasıyla ‘Seyit'lik (Muhammed peygamberin soyundan olan) belgesi düzenlediğini yazdı.
Öztürk’ün “3 bin dolara ‘Peygamberimizin soyundandır’ şeceresi” başlıklı bugünkü köşe yazısında gündeme getirdiği iddiaya göre, söz konusu belgeyi Mısır’dan almak isteyenler ise 50 bin dolar ödüyor ve bu doğrultuda da 'daha kapsamlı' belge alabiliyor.
Öztürk’ün bir de belge yayınladığı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
"Şanlıurfa'da bazı din görevlileri 3 bin 5 bin dolara Peygamberimizin soyundan geldiğine ilişkin sahte ‘Seyit'lik belgesi şeceresi düzenliyor. Mısır'dan bu belgeyi alanların faturası ise daha kabarık. 50 bin dolara daha kapsamlı Peygamber soyundan geldiğine ilişkin şecere hazırlanıyor. Seyyidler ve Şerifler Kültür Araştırma Derneği Başkanı Hüseyin Zerraki, “Sahte, 10 binden fazla seyit var. Gerçek seyidlerin kaydı İstanbul Müftülüğü arşivindedir” diyor ve sahte şeyhlere, seyidlere “Dikkat” diyor.”
Öztürk'ün aktardığına göre 'gerçek seyitlik belgesi' ise böyle:
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