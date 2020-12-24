Bazı pirinç türlerinde yüzde 45 olan gümrük vergisi, yüzde 15’e düştü

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre:

- Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021’e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15’e indirildi.

- Halihazırda gümrük vergisi yüzde 7.5 ile yüzde 34 arasında uygulanan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 5 olarak uygulanacak.

- Mevcutta gümrük vergisi yüzde 36 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 10 olarak uygulanacak.

- Gümrük vergisi yüzde 45 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 15 olarak uygulanacak.