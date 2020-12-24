Bazı pirinç türlerinde yüzde 45 olan gümrük vergisi, yüzde 15’e düştü

Geçen hafta buğday ve arpa gibi önemli hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan yüzde 20 gümrük vergisini sıfırlayan hükümet, şimdi de farklı çeltik ve pirinç ithalatındaki gümrük vergilerini düşürdü.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00
Bazı pirinç türlerinde yüzde 45 olan gümrük vergisi, yüzde 15’e düştü
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre: 

- Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021’e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15’e indirildi. 

- Halihazırda gümrük vergisi yüzde 7.5 ile yüzde 34 arasında uygulanan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 5 olarak uygulanacak. 

- Mevcutta gümrük vergisi yüzde 36 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 10 olarak uygulanacak. 

- Gümrük vergisi yüzde 45 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 15 olarak uygulanacak.


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