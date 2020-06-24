Bazı Tipler!
Mizah dergilerindeki Replikler ve Osman Gazi ve Mahdumları adlı köşeleriyle tanınan Emirhan Perker, Bazı Tipler’de, gündelik hayatın içindeki gözden kaçan küçük detayları keyifli bir üslupla didikliyor.
Mizah dergilerindeki Replikler ve Osman Gazi ve Mahdumları adlı köşeleriyle tanınan Emirhan Perker, bu defa ince tespitler kitabıyla okurlarla buluşuyor.
Tatil beldesi sakinleri, mahalle bakkalı, üçüncü nesil kahveci, nargile kafe müdavimi, 90’lar popçusu, instagram fenomeni, TV yorumcuları, home ofis çalışanları, plaza çalışanları, Çağan Irmak ve Nuri Bilge Ceylan karakterleri...
Bazı Tipler, gündelik hayatın içindeki gözden kaçan küçük detayları keyifli bir üslupla didikliyor.
Bazı Tipler / Emirhan Perker / Karakarga Yayınları / 64 s.
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