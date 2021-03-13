BB Energy Grubu Türkiye pazarına girdi

13 Mart 2021 Cumartesi, 01:30

BB Energy Grubu, Türkiye LPG İthalat ve dağıtımcısı Yurt Grup ile Hatay’daki tesislerine tek tedarikçi olarak 2021 yılında yaklaşık 500 bin ton ürün getirmek üzere Ticari işbirliği anlaşmasını tamamladı.

BB Energy ortaklarından Bashir Bassatne, şirketler arası işbirliğinin iki taraf için de uzun vadeli stratejik katma değer oluşturduğunu belirterek grubun Türkiye'deki faaliyetlerini daha da genişletmek için ülkede stratejik ortaklıklar yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bağımsız enerji ticaret şirketi BB Energy Grup elli yılı aşkın bir süredir, petrol arıtma, lojistik, depolama ve finansman alanlarında faaliyet gösteriyor.



Dubai, Londra, Singapur, Kuala Lumpur, Houston, Beyrut, Moskova ve Atina'da operasyon merkezleri bulunan grup, Türkiye'de enerji sektöründe LPG otogaz, dökme gaz, tüp gazın; ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını yapan Yurt Grup ile anlaştı.

Yurt Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdullah Gümüş gelişerek büyüyen ticari faaliyetlerinde uluslararası bir grup ile yapmış oldukları iş birliğinin hem şirketleri hem de sektör için önemini belirtti ve “Uluslararası bir ortaklığın ülkemiz ekonomisi için de hayırlı olmasını dilerim” dedi.



