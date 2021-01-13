BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

13 Ocak 2021 Çarşamba, 22:29

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo transferlerini açıkladı.

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 13 puan toplayarak ligin dibine demir adan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, listesinde olan futbolcuları transfer etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri ile anlaşan mavi beyazlılar, ardından Polonya’nın Radov takımında forma giyen kaleci Jakup Szumski ile sözleşme imzaladı.

Transferde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor’da bugün akşam saatlerinde 3 transfer daha tamamlandı. Erzurum ekibi, Fatih Karagümrük’ten Aatif Chahechouhe, son olarak Trabzonspor’da oynayan Manuel da Costa ve Belçika’nın Cercle Brugge takımında ter döken Johanna Omolo ile anlaşıldığını açıklandı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Brahim Darri, Jakup Szumski, Aat,f Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo, Erzurumsporumuza hayırlı olsun” denildi.

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Öte yandan BB Erzurumspor’da ayrılıklar da devam ediyor. Sissoko’nun tek taraflı sözleşmesini feshetmesinin ardından yönetimle anlaşan kaptan İbrahim Akdağ kulüpten ayrılan ikinci isim oldu. Yönetimle anlaşarak ayrılan Kaan Kanak ise Adana Demirspor’la sözleşme imzaladı.

Mavi beyazlı kulüp yönetimin, kaleci Farnolle’den kulüp bulmasını isterken, bir süreden beri kadroya alınmayan Hamroun’un durumu ise belirsizliğini koruyor.