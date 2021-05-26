BBC: "Çete liderinin iddiaları Türk hükümetini çalkaladı"

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:48

BBC'de yer alan habere, "Türk hükümeti, YouTube videoları milyonlarca Türk tarafından izlenen kaçak bir çete patronunun yolsuzluk iddialarına öfkeyle tepki gösterdi" ifadeleri yer aldı.

Peker tarafından Pazar günü yayınlanan yedinci videonun 12 milyonun üzerinde görüntülenme aldığınının belirtildiği haberde, iddiaların ana hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, videoların "uluslararası bir operasyonun parçası" olduğuna yönelik iddialarına da yer verildi.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer bir açıklamayla Soylu'ya destek verdiğinin altı çizildi.

PEKER VİDEOLARI NEDEN ÇOK İZLENİYOR?

BBC, "Milyonlarca kişinin izlediği mafya patronu" şeklinde nitelendirdiği Peker'in videolarına yönelik ilginin sebebini şu sözlerle açıklıyor:

"Bugünün Türkiye'sinde ana akım medyanın çoğu hükümetin sözcüsü olarak görülüyor. Ekonomi acı çekiyor - pandemi yüzünden daha da fazla zarar görüyor. Milyonlarca kişi bu mafya patronunun YouTube kanalını bu sebeple izliyor."

"SOYLU YALNIZ"

Peker'in, "Türkiye'nin keskin siyasi kutuplaşmasını yansıtan hararetli sosyal medya tartışmalarını tetiklediğini" ifade eden BBC'ye göre, "Peker'in ana hedeflerinden biri olan İçişleri Bakanı Soylu, AKP'li dostlarının ona açıkça destek vermekte tereddüt etmesi sebebiyle zor durumda görünüyor."