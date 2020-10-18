BBP kongresinde salon karıştı

BBP kongresinde delegeler arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede üzerine polis salona girerek müdahale etti.

ANKA
18 Ekim 2020 Pazar, 15:02
BBP kongresinde salon karıştı
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Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 11. Olağan Kongresi'ne partililer arasında yaşanan kavga damga vurdu.

Kongre Divanının açık oylama ile seçilmesine ve delege sayılarına itiraz eden delegeler oylamanın açık yapılması talebiyle itiraz edince salon karıştı. Gerginlik yumruklaşmaya kadar vardı. Salonun karışması üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tribünlerin olduğu bölüme götürülerek, etrafı korumaları tarafından çevrildi.

Salona giren polis birbirine giren tarafları ayırdı. Olayların sakinleşmesi üzerine tribünden inen Destici, korumalarının eşliğinde koltuğuna oturdu.

O anlar ANKA kameralarına şöyle yansıdı:


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