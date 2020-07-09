BDDK, 7 bankaya para cezası uyguladı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 18:26

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9 Temmuz tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204.651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."