BDDK'dan kredi kartlarıyla ilgili yeni karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı.
Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.
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