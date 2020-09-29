BDDK'dan yeni düzenleme: Aktif rasyosu esnetildi

BDDK, 1 Ekim'den itibaren aktif rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 09:37
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Aktif rasyosunda yeniden düzenlemeye gidildi. BDDK, aktif rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

Yeni karar 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacak. TCMB'nin normalleşme adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi bekleniyordu


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