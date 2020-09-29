BDDK'dan yeni düzenleme: Aktif rasyosu esnetildi
BDDK, 1 Ekim'den itibaren aktif rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
Aktif rasyosunda yeniden düzenlemeye gidildi. BDDK, aktif rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
Yeni karar 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacak. TCMB'nin normalleşme adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi bekleniyordu
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- O isme kötü haber!
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
- Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”
Video Haberler
- Adana'da dehşet anları! Film gibi izlediler
- Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
- BBC sunucusundan Ermenistan Başbakanı'nı şoke eden yanıt
- İsmail Saymaz işini neden kaybettiğini ilk kez açıkladı
- Ermeni Patrikhanesi'nin önündeki eyleme tepki
- 5 öğrenci, telefondan derslerini izlemeye çalışıyor
- Beykoz'da komşuların sopalı kavgası kamerada
- Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti
- Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları vurdu
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- O isme kötü haber!
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
- Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”