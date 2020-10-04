Beckham çifti evlerine yapay göl yaptırıyor

04 Ekim 2020 Pazar, 03:44

Yaşam alanlarının konforları için avuç dolusu paralar harcayan David Beckham ve Victoria Beckham, 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerinin bahçesine yapay göl inşa ettiriyor.

David Victoria Beckham, yapay göl nedeniyle komşuları ile uzun süren mücadelenin sonunda gerekli izinleri alarak iş makinelerini devreye soktu. Ünlü çift, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaları başlattı.

2021 Şubat ayına kadar biteceği düşünülen çalışma bitmezse, Beckham ailesi, inşaatın yeniden başlaması için altı ay beklemek zorunda kalacak.

David Beckham ve Victoria Beckham’ın kır bahçesindeki yapay gölün kalp şeklinde olacağı belirtiliyor.

Çift, daha önce de kır evlerine 24 saat görev yapılan bir güvenlik kulübesi, yer altı tüneli ve şarap mahzeni yaptırmıştı. Kır evinin en önemli bir diğer özelliği ise, burada inşa edilen Estonya saunası ve hemen önünde küçük bir havuz bulunuyor olması.