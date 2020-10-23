Beden hareketleriyle müzik üreten uygulama geliştirildi

23 Ekim 2020 Cuma, 10:58

Enstrüman yok.

Bilgisayar yok.

İki bileklik ve bir telefon uygulaması var.

İsviçre'nin Zürih kentinde kurulan bir şirket, artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisinden yararlanarak enstrümansız müzik yapılmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi.

Bilekliklerle kontrol edilen uygulama bedenin hareketlerine göre müzik üretiyor.

MicTic adlı şirketin CEO'su Mershad Javan, rock müzikten elektronik müziğe ve hip-hop'a kadar tüm müzik türlerinin bu teknolojiyle üretilebileceğini söylüyor.