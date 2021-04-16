Behzat Ç. neden bitti? Erdal Beşikçioğlu açıkladı

16 Nisan 2021 Cuma, 11:56

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Gain platformunda yayınlanan ve Jülide Ateş’in sunduğu "40" isimli programın konuğu oldu.

'SAYGI' DİZİSİ İÇİN TEKLİF GELMEMİŞ

Programda "Saygı" dizisi çekilirken kendisine teklif gelmediğini açıklayan Beşikçioğlu, Jülide Ateş’in "Behzat Ç’yi kim bitirdi?" sorusuna da cevap verdi.

Beşikçioğlu dizinin nasıl bittiğini şöyle açıkladı:

“Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Ben de Serdar Abi’yle konuştum 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikâyeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz' dedim. Fakat yapımcılarla görüşmeye gittiğim zaman, diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim.

Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında.”