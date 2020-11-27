beIN Sports yan çizdi, kulüpler dar boğazda!

27 Kasım 2020 Cuma, 12:06

TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports 2 milyar 650 milyon TL'ye sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluşun anlaşma sağlandığını bildirdi.

TFF ile yayıncı kuruluş 2 milyar 650 milyon TL'ye anlaştı ve artı 300 milyon TL de Spor Toto'dan gelecek denildi.

Kulüpler toplamda 3 milyar TL civarında ücret beklerken yayıncı kuruluştan cevap gecikmedi!

Süper Lig'in isim hakkına sahip olan yayıncı kuruluş beIN Sports, "Süper Lig'in isim hakkına sahip olduğumuz için 300 milyon TL, 2 milyar 650 milyon TL'nin içerisinde yer alacak" yanıtını verdi.

Kulüpler, yayıncı kuruluşun ücretini yetersiz buldu ve TFF'ye de bu durumu iletti. Hafta içerisinde yapılması planlanan ve ertelenen Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında yayıncı kuruluş ile yapılacak olan anlaşma detayları tekrardan masaya yatırılacak.

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"beIN Sports'a geçen yıl belirli bir indirim yapılmıştı. Bu yıl da yayıncu kuruluş Covid 19 nedeniyle indirim talebinde bulundu. Neticede bir rakam üzerinde anlaşılmıştır. 2 milyar 650 milyon TL... Geçen yıl kesinti olan bir rakam var. Bunun bu yıl olup olmayacağı net değil. Bu rakam bizim talep ettiğimiz minumum rakamın altında. Bu konuda yetkili olan federasyon. 2 milyar 650 milyon ne kadar TL üzerinden artış gözükse de durum böyle değil. Bu rakam 21 takıma bölünecek. Geçen yıl 18'e bölünüyordu. Bizim giderlerimizin büyük bölümü Euro. Sayın Spor Bakanı'na bu konuda çok güveniyorum. Yayıncı kuruluştan en son ikinci hafta 500 milyon aldık. İki aydır kulüplere 500 milyon dışında bir ödeme yapılmadı. Çok yüklü bir alacak oluştu."

Kaynak: Ajansspor