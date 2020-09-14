BeIN Sports'un başkanı Al-Khelaifi'nin rüşvet iddiasıyla yargılanmasına başlandı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 22:13

BeIN Sports'un başkanı ve Paris Saint Germain Spor Kulubü'nün sahibi Nassar Al-Khelaifi'nin, FIFA eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının yayın haklarının BeIN'de kalması için rüşvet verdiği iddiasıyla İsviçre'de yargılanmasına başlandı. Davanın 25 Eylül'e kadar sürebileceği bildirildi.

ANKA'daki habere göre, İsviçre Başsavcılığı, Valcke'nin FIFA rolünü kullanarak 2013 ve 2015 yılları arasında Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası yayın haklarına hile karıştırdığını bildirdi. Katar merkezli televizyon kanalı BeIN Sports başkanı Al- Khelaifi'nin, Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu ve bu hakların devam etmesi için Valcke'ye 1 Milyon Dolar teklif ettiği ve Valcke'in rüşveti kabul ettiği iddia edildi. Valcke'nin rüşvet kabul etmek, suça ortak olmak ve belgelerde sahtecilik yapmakla suçlandığı belirtildi. Al-Khelaifi'nin, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika yayın hakları karşılığında Valcke'ye 5 Milyon avro değerinde İtalya'nın Sardunya Adası'nda villa aldığı da iddialar arasında.