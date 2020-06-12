Bekçiye geniş yetki

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

TBMM Başkanlığı’na sevk edildiği günden bu yana iktidar ve muhalefeti çoğu kez karşı karşıya getiren Bekçiler Yasası, önceki gece Genel Kurul’da kabul edilerek, yasalaştı. “Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere” emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde, silahlı kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdam edilmesine olanak tanıyan yasa ile birlikte bekçilere sağlanan en önemli yetkiler özetle şöyle:

ELLE ARAMA YAPABİLECEK

- Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

- Durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek.

- Haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

- Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, görev bölgeleri içinde bulunan konut, işyeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları kolluk birimlerine bildirecek.

- “Kamu düzenini bozacak” mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

- Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

- Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

- Görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak gibi amaçlarla durdurabilecek.

BEKÇİ MURTAZA GİBİ OLSUNLAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yerinden söz alarak, “bütün bekçilerin, yazar Orhan Kemal’in eserindeki Bekçi Murtaza gibi devletine sadık ve eşit görev yapan gerçek bekçiler olmasını” istedi.

Özel, “Birilerinin onlardan istediği gibi bekçi olmamalarını bekliyoruz” dedi. Özel, TBMM’de dün yaptığı basın toplantısında ise bekçilerin vatandaşın bekçisi olması gerektiğini belirterek, “Birileri bekçiyi tekçi yapmak istiyor. Tek adamın görevlisi yapmak istiyor. Tekçi olmayın” diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da teklifin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AKP’li milletvekillerini işaret ederek, “Kimin ne zaman demokrasi kahramanı olacağını bilemiyoruz. Bu gruptaki milletvekilleri, Ahmet Davutoğlu’nu ayakta alkışlıyordunuz. Adamı darbeyle görevden aldınız, selam vermez oldunuz” görüşünü dile getirdi.

MHP’Lİ KILAVUZ ÖZÜR DİLEDİ

Genel Kurul’da, geçen salı gecesi Özgür Özel’e saldıran ve yumruk atan MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, dün, Özel’i telefonla arayarak özür diledi. Özel’den helallik isteyen Kılavuz’un ayrıca aynı gün saldırıya uğrayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de görüştüğü belirtildi.