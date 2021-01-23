Bel ve sırt ağrısına ne iyi gelir?

23 Ocak 2021 Cumartesi, 10:05

Hareketsiz kalınan sürenin artmasıyla birlikte kilo artışı, kaslarda zayıflama ve ağrı oluşumunun sıklıkla görüldüğünü belirten Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Onur Salman Körtelli, "Özellikle hareketsiz yaşamın ve uzun oturma süresinin beraberinde getirdiği en önemli sorunlardan bir tanesinin de bel, sırt ve bacak bölgesinde görülen ağrıdır. Bu sorunları önlemenin yolu da fiziksel aktivite ve egzersizden geçmektedir” dedi.

"OTURMA POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ"

Hareketsiz kalınan sürelerde bu ağrıları önleyebilmek adına atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesinin oturma sürelerinin kısaltılması olduğuna dikkat çeken Körtelli, "45 dakikada bir oturmaya ara verip, evde veya ofiste yapabileceğimiz kısa bir yürüyüş çok faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra; oturma pozisyonu da çok önemlidir. Oturma pozisyonunda sırt koltuğun ve sandalyenin arakasına tam olarak değdirilmeli, bel boşluğu ise küçük bir yastık veya özel aparatlarla desteklenmelidir. Yine oturulan koltuk veya sandalyeden kol desteklerinin olması önemlidir” diye konuştu.

SAATTE BİR 10-15 TEKRAR İLE YAPILABİLECEK EGZERSİZLER

Uzman Fizyoterapist Körtelli, Uzun süre oturularak özellikle masa başında çalışanların 45-60 dakikada bir 10-15 tekrar ile yapılabilecek egzersiz önerilerinin bazılarını sıraladı:

“Başınızı öne, arkaya, yanlara doğru eğin. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın. Omuzlarınızı geriye doğru alarak kürek kemiklerinizi birbirine doğru yaklaştırın. Ayak bileklerinizi aşağı-yukarı doğru hareket ettirin.”

SIRT, BEL VE BACAK AĞRILARI İÇİN BU UYARILARA DİKKAT

Ayrıca Körtelli, sırt, bel ve bacak ağrıları için mat veya minderde yerde yapılabilecek egzersizlerin de faydalı olacağının altını çizerek önerine şu şekilde sıraladı: