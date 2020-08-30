Belarus’ta olaylar tırmanıyor: 125 kişi gözaltında
Belarus’ta seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin Minsk’te yaptığı büyük mitingde polis tarafından 125 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleşen seçimleri 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yine kazanınca muhalefet sokağa indi. Seçimlerden beri sokaklardan çekilmeyen muhalefet üyeleri, bu hafta sonu yine başkent Minsk’te büyük bir miting için çağrı yaptı. Aleksandr Lukaşenko’nun istifasını isteyen ve seçimlerin yenilenmesini talep eden binlerce kişi caddeleri doldurdu. Bağımsızlık Meydanı’nda toplanmak üzere yürüyüşe geçen muhalefet üyelerinin yolları barikatlarla kesildi.
POLİSTEN SERT MÜDAHALE
Belarus İçişleri Bakanlığının dün Bağımsızlık Meydanı’nın kapatılacağına yönelik duyurusuna aldırış etmeyen kalabalık yürüyüşü durdurmayınca polis müdahale etti. Birçok kişi barikatları geçerek meydana ulaşmaya çalışırken, bazı protestocular barikatların önüne yattı. Polisin cop kullandığı olaylarda göstericiler ara sokaklara kaçtı. Minsk sokaklarında gerilim aralıklarla devam ederken, kitlenin birçoğunun dağıldığı ve mitingin iptal edildiği öğrenildi. RIA'nın haberine göre, gösterilerde 125 kişinin gözaltına alındı.
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