Belçika dördüncü aşamaya geçiyor

Belçika'nın normalleşme döneminde dördüncü aşamaya geçeği duyuruldu.

AA
24 Haziran 2020 Çarşamba, 21:21
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Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu.


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