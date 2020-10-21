Belediye Başkanı Bozkurt’tan SMA’lı Eylül’e destek ziyareti

21 Ekim 2020 Çarşamba, 16:45

6 yıl önce evlenen ve 4 yıl çocuk hasreti çeken Ozan ve Ebru Öztürk çiftinin tüp bebek yöntemiyle doğan Eymen ve Eylül adını verdikleri ikiz bebeklerine SMA Tıp 1 teşhisi konuldu. Eymen bebek teşhis konulduktan sonra henüz 24 günlükken yaşamını yitirdi. Kardeşi Eylül ise tedavisi için yardım bekliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Öztürk çiftini ziyaret ederek Eylül'e destek olacaklarını söyledi.

2.2 MİLYON AVRO GEREKİYOR

Anne Öztürk, “Yurt dışında yeni bir tedavi var. Zolgensma isimli bir ilaç, çocukların bu ilaçla yüzde 95-98 oranında iyileşme şansı var. Türkiye’den dört çocuğumuz kampanya sayesinde yurt dışına giderek ilacını aldı. Çünkü çok yüksek bir miktar, 2.2 milyon avro tutarı. Bizim bu parayı karşılayacak durumumuz yok. Biz de bir kampanya başlattık ama yavaş ilerliyor kampanyamız. Sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama ne kadar duyurabiliriz bilmiyorum. O yüzden, daha çok kitleye ulaşabilmemiz, Eylül’ün adını duyurabilmemiz için sizlerden de destek bekliyoruz başkanım” diye konuştu.

“ESENYURT OLARAK YAPMAMIZ GEREKEN NE VARSA YAPALIM”

Savaşçı adı verilen Eylül bebekle bir süre ilgilenen Bozkurt, gerekli yardımın toplanması için belediye imkanlarının kullanılacağını söyledi. Başkan Bozkurt, “Biz de Eylül için elimizden geleni yaparız ne kadar destek olabilirsek, ne kadar duyurabilirsek, Esenyurt olarak yapmamız gereken ne varsa yapalım. 19 milyon lira lazım. Arkadaşlar bu konu ile ilgili çalışsınlar inşallah beklediğimizi buluruz. Bu kadar duyarlı olduğunuz için, sorumlu olduğunuz için ben size minnettarım. Böyle insanlarla aynı kentte yaşamak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

6 AYI KALDI

Ailenin başlattığı yardım kampanyasıyla bugüne kadar 700 bin lira toplandı. Eylül’ün ilacı alması için 2 yaş sınırı var. Şu an 18 aylık olan Eylül’ün 6 ay içinde tedaviye başlaması gerekiyor.

3'ÜNCÜ KARDEŞ DE SMA’LI DOĞDU

Çiftin yeni doğan 6 aylık bebekleri Esila’nın da SMA’lı olduğu belirlendi. Ancak Esila’nın sadece taşıyıcı olduğu için şu an hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.