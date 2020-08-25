Belediye Başkanı Ekrem Oran: Çeşmeliler kazandı!

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Çeşme’nin ve yurttaşın çıkarlarını korumak için masada olduklarını belirten CHP’li başkan Oran, “100 yıl önce vizyonunu turizm olarak koymuş Çeşme’nin ben turizm yatırımlarına karşı değilim, dedim. Bana tepki verenler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çeşme’nin ve Çeşmelilerin çıkarlarını korumak üzere şu an masadayız. Masada olmamız sayesinde, kamulaştırmalar iptal oldu. Binaların yükseksikliği ile ilgili bakan taahhütte bulundu. Zemin artık iki katı geçmeyecek. Ortak akılla çalışmayı bu projede gördük. Çeşme’nin değerlerini koruyarak Çeşme’ye geliştirecek, turizm projesi olması için elimizden geleni yaptık ve masada olduk. Çeşme kazandı, Türkiye kazandı” dedi.

BOYNUMUZUN BORCU

- Çeşme projesi size Bakanlık tarafından ne zaman geldi?

Çeşme projesi, 1 yıl önce bakanın ziyareti sırasında bana kısmi olarak anlatıldı. Bahsedildiğinde kamulaştırma yoktu. Alan bu kadar büyük değildi. Daha sonra “Turizm Geliştirme Alanı” olarak ilan edildi ve kamulaştırıldı.

‘BENİ ELEŞTİRDİLER’

- Proje ile ilgili tartışmalar vardı ve siz “Yurttaşın malını ham” yaptırmam dediniz. Sonuçta kimin dediği oldu?

Projeye karşı çıkanlar oldu ve beni eleştirdiler. Ben de çıktım “Çeşmelilerin malının kimseye “ham yaptırmam” dedim. Şu anlama geliyor: 100 yıldır orada iskân alınmış, Balkan göçmeni hemşerimin imar bekledikleri yerlerde. Malları acele kamulaştırma ile ellerinden alındıktan sonra bir başkalarına “Turizm imarı” diye tahsis edilmesine, aklım da gönlüm de razı değil ve karşı çıktım, mücadele verdim.

- Bakanlıkla masaya oturdunuz, kazanan taraf kim oldu?

100 yıl önce vizyonunu turizm olarak koymuş Çeşme’nin turizm yatırımlarına karşı değilim. Şu anda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çeşme’nin ve Çeşmelilerin çıkarlarını, korumak üzere masadayız. Masada olmamız sayesinde, kamulaştırmalar iptal oldu. Binaların yükseksikliği ile ilgili bakan, taahhütte bulundu. Zemin artı iki katı geçmeyecek. Ortak akılla çalışmayı bu projede gördük. Ortak akılla masada olduk.

Çeşme’nin değerlerini koruyarak Çeşme’ye geliştirecek, turizm projesi olması için elimizden geleni yaptık ve masada olduk. Çeşme kazandı, Türkiye kazandı. Umut ediyorum bu proje yürürlüğe en kısa sürede girer. Biz, masada olmasak belki bunlar yapılacaktı. Çeşme’nin makus halini yenecek, Çeşme’nin sezonun uzatacak her türlü turizm yatırımına Çeşmeliler olarak, kentin şehremini olarak da destek olmayı boynumuzun borcu olarak görüyorum.

‘EN BÜYÜK 3 HAYALİM’

- Çeşme için için en büyük üç hayaliniz?

En büyük hayalim kültür merkezi... Çeşme’ye 550 kişilik çok amaçlı salon kazandırıyoruz. 1100 kişilik Adnan Saygun Kültür Merkezi’nden sonra en büyüğü olacak. Çeşme’de artık kışın da, yazın da senfonı, tiyatro, opera, bale olacak. Kongreler olacak. Kışın kapalı olan 750 butik otel ayağa kalkacak. Biz yeni bina yaparak değil yıllar önce termal üzerine yapılmış alışveriş merkezini, Avrupa’da moda olan sistemle binayı kültür merkezine çeviyoruz. 350 kişi zemin katta, 200 kişi üst katta 550 kişilik salon. 2 cep sineması, 400 metrekare sergi salonu ile kültür kompleksi olacak.

İkinci hayalim, 12 ay yaşayan bir Çeşme hayal ediyorum. Refah içerisinde, yüzü gülen bereketli bir turizm gerçekleştirmek. Bunun için için projeler yapıyoruz. Kısa olan sezon uzatmaya çalışıyorum. Festivaller, spor etkinlikleri, bisiklet ve balık yarışmaları, kültürel etkinlikler ile termal spor uzatmayı amaç edindik. Son olarak, 2 tane büyük sosyal konut projesi yapmak hedefim. Biri 412, diğeri 750 konutluk.