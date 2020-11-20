Belediye başkanı, kaymakam, müftü... 'Yağmur duası' için ellerini ters çevirdiler

20 Kasım 2020 Cuma, 17:19

Kış aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyreden ve yağmur düşmeyen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tüm camilerde cuma namazı öncesi 'yağmur duası' okundu.

Tarihi Hatuniye Camii'nde bir araya gelen cemaatin katılımı ile ilçe müftüsü Mehmet Cesur tarafından cuma namazı öncesi yağmur yağması için dua edildi.Dua, merkezi sistemle tüm camilerde aynı anda gerçekleştirildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Duaya Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve vatandaşlar katıldı. Binlerce kişi ellerini ters çevirerek duaya 'amin' dedi.











