Belediye, grafitilere ne yapmalı?

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Belediyelerin sosyal medyaya duyarsız kalmaları mümkün değil. Kadıköy Belediyesi de sanata, hatta sanatçıları destekleyecek kadar mural sanata değer veren bir belediye olarak Müslüm Gürses çizimini silmekle suçlanınca bir açıklama yapmak gereğini duydu. Kendilerini Twitter’da eleştirenler arasında “Beyoğlu Belediyesi bile Galata’ya dokunmuyor” diyen ben de vardım, açıklama bana geldi. Belediye Emniyet’ten ve mülk sahiplerinden şikâyet geldiği zaman temizlik yapıyor.

Emniyet de genellikle küfürlü ve terörle bağlantılı yazılar için “silin” talebinde bulunuyor. Buna uyulacak tabii ki. Ama grafitileri silmek, mülk sahibinin talebi ise ne yapmalı? Ayrıca silmek, grafiti yapanlara temiz sayfa hazırlamak demek! Kadıköy Belediyesi’nin duyarlılığı önemli; orta yolu bulmak da. Belediye diyor ki: “Estetik kaygıyla yapılmış eserlere dokunmamaya özen gösteriyoruz, Müslüm Gürses çizimi belediyemiz ekipleri tarafından boyanmadı.

Böyle bir konuya dahil olduğumuza üzüldük. Mural Festivali düzenleyen bir belediye olarak komşularımızın rızalarını alabildiğimiz ölçüde Kadıköy’deki bütün duvarların renklenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hatta bununla ilgili projesi olan genç çizerleri destekliyoruz. İlgili birimleri uyararak daha dikkatli olmaları konusunda bilgi verdik. Uyaran tüm dostlara teşekkür ederiz.”