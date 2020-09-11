Belediye kasasından 1 kuruş çıkmadı

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Yarışma sonrası yapılan eletiştirilere cevap veren Başkan Günel, “Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik bir bütçe ile yaşama geçirilen yarışmamızın organizasyonu ile ilgili olarak belediye kasamızdan bir kuruş dahi harcama yapılmadığı gibi kasamıza para kalmıştır.

Kentimizin tanıtımına milyonlarca lira değerinde katkı sunan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması ile ilgili spekülasyon ve şaibe yaratmaya yönelik girişimlerin tamamen kötü niyet ve “çamur at izi kalsın” anlayışı taşıdığı aşikârdır. Ancak bizler biliyoruz ki “meyve veren ağaç taşlanır.” Malum bazı çevreler tarafından yarışmamız, belediyemiz, icraatlarımız ve etkinliklerimiz ile sergilenen olumsuz algı yaratma çabası bile doğru yolda olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak biz kentimize değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.