Belediye Kütahyaspor oyuncusundan Atatürk hakkında çirkin paylaşım: Kadro dışı bırakıldı
TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor, Atatürk karşıtı paylaşımı yapan Güven Güneri'ye para cezası verdi ve kadro dışı bıraktı.
Güneri sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Kütahyaspor, "Futbolcumuz Güven Güneri, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda sosyal medya hesaplarından tasvip etmediğimiz paylaşımlarından dolayı, para cezasına çarptırılmış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadesi kullanıldı.
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